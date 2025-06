Verfolgungsjagd von Luxemburg nach Deutschland – Einbrecher im Eifelkreis gestoppt

ECHTERNACH. Gegen 23.00 Uhr am 18.6.2025 wurde der Police Grand-Ducale ein verdächtiger Mann in Nähe einer geschlossenen Tankstelle in Echternach gemeldet. Eine Polizeistreife begab sich umgehend vor Ort und konnte den Mann in einem Fahrzeug sichten, jedoch setzte dieser seine Fahrt fort.

Dabei wurde sein Fahrzeug leicht beschädigt, da er mit einer Mauer kollidierte. Die Verfolgung führte über Weilerbach nach Deutschland. Sie endete in der Nähe von Bollendorf, wo der Fahrer von der deutschen Polizei gestoppt wurde und zusammen mit den deutschen Kollegen gestellt werden konnte.

Ein Alkoholtest verlief positiv. Außerdem wurden in dem Fahrzeug ein Brecheisen sowie eine Schaufel gefunden. Die Eingangstür der Tankstelle wies mehrere Einbruchspuren auf. Protokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)