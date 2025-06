Irre Notlandung: Segelflieger crasht auf Garagendach – Pilot verletzt

KOBLENZ. Ungewöhnlicher Einsatz für Polizei und Rettungsdienst am Freitagnachmittag: Ein einsitziger Segelflieger musste gegen 16:45 Uhr in einem Wohngebiet notlanden – und krachte dabei auf das Dach einer Garage!

Nach Angaben der Polizei geriet der 35-jährige Pilot beim Landeanflug aus bislang ungeklärter Ursache leicht vom Kurs ab. Ihm blieb keine andere Möglichkeit, als das Segelflugzeug auf einem nahegelegenen Garagendach in Koblenz-Bisholder zu landen. Dabei wurde der Mann leicht verletzt und zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Mehr Blaulicht aus der Region

Glück im Unglück: Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Allerdings entstand an der Garage sowie am Segelflieger ein Sachschaden in noch nicht bezifferter Höhe.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.