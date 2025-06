LUDWIGSHAFEN. Ein vermeintlicher Verkehrsunfall, ein toter Mensch und ein Angehöriger in Not – mit dieser schockierenden Geschichte haben Telefonbetrüger eine Frau in Ludwigshafen um mehrere tausend Euro gebracht. Die Polizei warnt eindringlich vor der bekannten Schockanruf-Masche, bei der sich Kriminelle als Polizisten ausgeben und gezielt Angst und Schuldgefühle ausnutzen.

Falsche Polizisten erzählen von tödlichem Unfall

Am Freitag erhielt die Frau laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Rheinpfalz einen Anruf von angeblichen Polizeibeamten. Diese schilderten, ein naher Angehöriger sei in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt – und müsse nun für die Folgen finanziell geradestehen.

In Panik und Sorge um ihren Angehörigen willigte die Frau ein, eine hohe Summe zu zahlen. Wenig später übergab sie an ihrer Haustür Schmuck und weitere Vermögenswerte an einen „Boten“, der angeblich im Auftrag der Polizei handelte.

Erst als sie später selbst Kontakt mit dem vermeintlich betroffenen Familienmitglied aufnahm, wurde klar: Sie war einem perfiden Betrug zum Opfer gefallen.

Polizei warnt: Schockanrufe bleiben verbreitet

Die Polizei bestätigt: Solche Fälle häufen sich weiterhin. Betrüger nutzen gezielt psychologischen Druck – mit Lügen über Unfälle, angebliche Haftandrohungen oder schlimme Schicksalsschläge. Das Ziel: Die Opfer sollen unter emotionalem Stress Geld oder Wertsachen übergeben.

So schützen Sie sich vor Schockanrufen:

Legen Sie sofort auf , wenn Ihnen eine solche Geschichte erzählt wird – auch wenn sie glaubwürdig klingt.

Rufen Sie selbst zurück – aber nur über bekannte Rufnummern.

Geben Sie niemals Bargeld oder Schmuck an Fremde weiter – schon gar nicht an der Haustür.

Wenden Sie sich im Zweifel an die echte Polizei unter der 110 und fragen Sie nach.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz / dpa