Schon wieder! Erneuter Reizgas-Alarm an Trierer Schule – 36 Schüler betroffen

TRIER. Zum dritten Mal in kurzer Zeit ist die Nelson-Mandela-Realschule Plus in Trier-Süd am Dienstagmorgen (3. Juni 2025) Ort eines größeren Feuerwehreinsatzes. Gegen 9:46 Uhr klagten erneut zahlreiche Schülerinnen und Schüler über Atemwegsreizungen. Michael Schmitz, Pressesprecher der Stadt Trier, bestätigte, dass 36 Personen betroffen sind. Nach ersten Vermutungen könnte diesmal Pfefferspray die Ursache sein.

Wieder Großalarm – Einsatzkräfte vor Ort

Die Feuerwehr und Rettungsdienste rückten mit einem Großaufgebot an. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler werden medizinisch untersucht.

Polizei ermittelt – Zusammenhang mit vorherigen Vorfällen?

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird geprüft, ob ein Zusammenhang mit den vorherigen Vorfällen besteht. Bereits am gestrigen Montag (2. Juni) und im Februar dieses Jahres kam es zu ähnlichen Zwischenfällen an der Schule. Damals wurden ebenfalls Reizstoffe freigesetzt, die zu Atemwegsreizungen bei zahlreichen Schülern führten.