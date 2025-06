Update: Reizgas-Alarm an Trierer Schule – Sieben Schüler im Krankenhaus, Kripo ermittelt!

TRIER. Was ist da los an der Nelson-Mandela-Realschule Plus? Zum zweiten Mal binnen weniger Monate musste die Schule in Trier-Süd evakuiert werden, weil ein unbekannter Reizstoff freigesetzt wurde. Rund 40 Schülerinnen und Schüler klagten am Montagmorgen über Atemwegsreizungen – sieben von ihnen mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Schüler fliehen aus Klassenzimmern – Großalarm in Trier-Süd

Gegen 10.30 Uhr schlug die Schulleitung Alarm: Plötzlich traten bei mehreren Jugendlichen Husten, Augenreizungen und Atembeschwerden auf. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an – Berufsfeuerwehr, Freiwillige Wehren, Rettungsdienste, Notarzt, Polizei. Auch Bürgermeisterin Elvira Garbes erschien vor Ort.

Während die Einsatzkräfte das Schulgebäude durchsuchten und belüfteten, wurden die Betroffenen in der Turnhalle medizinisch untersucht. Der Rest der Schulgemeinschaft musste das Gebäude vorübergehend verlassen. Der Unterricht wurde später fortgesetzt.

Schon wieder! Zweiter Vorfall innerhalb von drei Monaten

Der Vorfall weckt düstere Erinnerungen: Bereits im Februar dieses Jahres hatte ein ähnlicher Einsatz die Schule erschüttert. Auch damals wurde ein Reizstoff versprüht – über 40 Menschen waren betroffen, eine Schülerin musste ins Krankenhaus. Die Ursache blieb damals ungeklärt.

Und nun das: Wieder der gleiche Ort, wieder ähnliche Symptome, wieder Rettungskräfte im Dauereinsatz. Nur ein Zufall? Die Polizei ermittelt mit Hochdruck – auch die Kriminalpolizei war diesmal vor Ort und ermittelt entsprechend!