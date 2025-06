TRIER: Große Aufregung am Montagvormittag an der Realschule Plus in Trier-Süd: Nach dem mutmaßlichen Einsatz eines Reizstoffs mussten Dutzende Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal evakuiert werden. Die Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort – rund 60 Einsatzkräfte rückten aus.

Schüler klagen über Atembeschwerden – Feuerwehr räumt Schule

Gegen 10:30 Uhr alarmierte die Schulleitung die Feuerwehr: Mehrere Schüler hatten über gereizte Atemwege geklagt – der Verdacht auf einen unbekannten Reizstoff stand im Raum. In Absprache mit den Rettungskräften wurde das gesamte Schulgebäude geräumt.

Währenddessen wurden etwa 40 potenziell betroffene Schülerinnen und Schüler medizinisch untersucht. Die anderen konnten nach der umfassenden Überprüfung der Räume durch die Feuerwehr wieder zurück ins Gebäude. Der Unterricht wurde anschließend fortgesetzt.

Ursache unklar – Polizei ermittelt

Die genaue Ursache des Vorfalls ist aktuell noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob es sich um einen gezielten Vorfall oder einen Unfall handelt, ist derzeit Gegenstand der Untersuchungen.

Triers Bürgermeisterin und Schuldezernentin Elvira Garbes war ebenfalls vor Ort, um sich persönlich ein Bild der Lage zu machen.

Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdiensten

Im Einsatz befanden sich:

Die Berufsfeuerwehr Trier

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Stadtmitte, Olewig und Irsch

Der A-Dienst , ein Organisatorischer Leiter , sowie der Leitende Notarzt

Die Schnelleinsatzgruppe (SEG) Transport mit Malteser, ASB und DRK

Die Polizei Trier

Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte im Einsatz, um die Situation unter Kontrolle zu bringen und die Ursache zu ermitteln.