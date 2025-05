Millionenschaden: So oft waren falsche Polizisten in RLP erfolgreich

MAINZ. Fast 4.000 Mal haben Kriminelle als angebliche Polizisten versucht, Menschen in Rheinland-Pfalz zu betrügen. In 122 Fällen hatten die Täter im vergangenen Jahr Erfolg mit ihrer Betrugsmasche, berichtete Innenminister Michael Ebling (SPD) in Mainz. Der Schaden habe sich auf mehr als 4,6 Millionen Euro belaufen.

29 Tatverdächtige wurden ermittelt und sieben davon rechtskräftig verurteilt. Bei den Tatverdächtigen handelte es sich nach Angaben des Innenministers auf eine parlamentarische Anfrage der CDU-Fraktion überwiegend um deutsche Staatsangehörige. Ein ähnlich hoher Schaden war im Jahr 2023 mit 4,57 Millionen Euro zu Buche geschlagen. Allerdings gab es 152 vollendete sowie 3.729 versuchten Taten.

Typische Betrugsmaschen

Bei den Betrugsfällen werden Bürgerinnen und Bürger unter anderem mit gefälschten Anrufen wie mit der Notrufnummer 110 oder auch mit vermeintlich echten automatischen Ansagen von Behörden wie Europol, Interpol oder dem Bundeskriminalamt in die Falle gelockt. Bei den Kontakten geht es etwa um angebliche Ermittlungen gegen die Angerufenen oder Verwandte wegen Problemen mit Bankkonten, Ausweisen oder Straftaten.

Wer keine Auskunft erteilt, dem wird nach Angaben von Ermittlern und Verbraucherschützern mit einer Haftstrafe gedroht. Die Betrüger forderten ihre Opfer auf, Geld auf Konten im Ausland oder Konten für Kryptowährungen zu überweisen.

Anfang des Jahres wurde eine 87 Jahre alte Frau in Brachbach (Kreis Altenkirchen) mit der Betrugsmasche dazu gebracht, Wertgegenstände in einer Tüte vor die Tür zu legen. Die angeblichen Polizisten hatten vorgegeben, diese wegen einer Einbruchserie in der Nachbarschaft in Sicherheit zu bringen. (Quelle: dpa)