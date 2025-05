Angeleinter Hund im Hunsrück überfahren – PKW-Fahrer haut ab

KOBLENZ. Am 23.5.2025 ereignete sich gegen 9.00 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein angeleinter Hund zu Tode kam. Die Halterin des Hundes überquerte mit zwei angeleinten Hunden die L182 in der Gemarkung Büchenbeuren vom dem Wiesengrundstück Liebigstraße / Auf der Taubenacht kommend in Richtung des gegenüberliegenden Waldgebietes.

Nach dem Passieren der Fahrbahn befand sich die Frau auf dem angrenzenden Grünstreifen der L182. Der an kurzer Leine geführte, hinter ihr befindliche Hund wurde zu diesem Zeitpunkt von einem aus Richtung des Laufersweilerer Kreisels kommenden PKW erfasst. Der Hund verstarb aufgrund der Verletzungen noch vor Ort. Der PKW fuhr verbotswidrig weiter.

Die Länge der Leine betrug nur etwa einen Meter. Dementsprechend befand sich der Hund in unmittelbarer Körpernähe der Halterin. Es dürfte sich um einen dunklen, wahrscheinlich schwarzen PKW gehandelt haben.

Sachdienliche Zeugenhinweise werden durch die Polizeiwache Hahn (06543-9810), die Polizeiinspektion Simmern (06761-9210) sowie jede andere Polizeidienststelle entgegengenommen. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)