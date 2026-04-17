Tierischer Polizeieinsatz: Abenteuerlustiger Pudel auf der B51

PRÜM/OLZHEIM – Wie die Polizei Prüm mitteilt, wurde am heutigen Freitag, 17.04.2026, durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer ein Hund auf der B 51 zwischen der B 410 und Olzheim gemeldet.

Der zutrauliche Pudel konnte durch diese auf dem Seitenstreifen bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festgehalten werden.

Der Entflohene war glücklicherweise gechipt, sodass der Besitzer ausfindig gemacht werden konnte. Dieser holte seinen Pudel auf hiesiger Dienststelle ab. Es kam nicht zu Verkehrsbehinderungen.