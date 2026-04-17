Wasserratten aufgepasst: Trierer Nordbad startet morgen in die Freibadsaison 2026

TRIER – Am Samstag, 18. April, ist es soweit: Im NordBad an der Mosel beginnt die Freibadsaison.

Gerade Früh- und Sportschwimmer nutzen in den wärmeren Monaten gerne das NordBad für ihre Trainingsroutine. Das NordBad öffnet montags bis samstags von 6 Uhr bis 19 Uhr, sonn- und feiertags von 10 bis 18 Uhr.

Die frühe Öffnung im April ist durch eine energieeffiziente Heiztechnik in Kombination von Solarthermie und Biomethan möglich, die für eine angenehme Wassertemperatur in den Becken sorgt. Dagegen wird das Wasser des SüdBades nur durch Sonnenkraft erwärmt, weshalb die Saison dort frühestens Ende Mai/Anfang Juni beginnt.

Folgende Eintrittspreise gelten in den SWT-Freibädern: Erwachsene 5 Euro (ermäßigt 3 Euro), eine 10er-Karte kostet für Erwachsene 44 Euro (ermäßigt 24 Euro) und eine Saisonkarte liegt bei 150 Euro (ermäßigt 100 Euro). Am Donnerstag, 16. April, öffnet die Kasse im NordBad von 12 bis 14 Uhr für Käufer:innen von Saisonkarten. Das Formular für Jahres-/Saisonkarten ist an der Kasse im Bad an den Kaiserthermen oder hier erhältlich.