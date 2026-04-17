Falsche Polizisten – Mutmaßliches Betrügerpaar in U-Haft

BINGEN –Die Polizei hat im Landkreis Mainz-Bingen ein mutmaßliches Betrügerpaar verhaftet, das als falsche Polizeibeamte aufgetreten sein soll.

Der Mann und die Frau stünden im Verdacht, mehrere Opfer um deren Erspartes gebracht zu haben, teilten die Staatsanwaltschaft Wiesbaden und das Polizeipräsidium Westhessen mit.

So hatte im November eine Frau aus Schwalbach am Taunus nach dem Kontakt mit den falschen Beamten Wertgegenstände ausgehändigt. Rund einen Monat später wurde eine Frau aus Bad Schwalbach ebenfalls Opfer der Betrugsmasche.

Nach dem Hinweis eines Zeugen kam die Polizei dem Paar auf die Spur, die beiden wurden am Donnerstag in Bodenheim festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht.