Unfallwagen rauchte stark: Alkoholfahrten in Luxemburg

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für die zurückliegende Nacht Alkoholfahrten und Ruhestörungen an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am 24.5.2025 fiel Polizeibeamten gegen 2.00 Uhr morgens ein Fahrzeug auf, welches Schlangenlinien durch die rue de libération in Esch/Alzette fuhr. Da die Person Anzeichen von Alkoholkonsum aufwies, wurde bei der Kontrolle ein Alkoholtest durchgeführt welcher positiv verlief. Das Fahrzeug musste vor Ort abgestellt werden und der Führerschein wurde eingezogen.

Am gleichen Morgen fiel Beamten ein verunfalltes Fahrzeug in der rue de Bascharage in Küntzig auf, welches stark rauchte. Die Beamten vor Ort konnten den Fahrer stoppen, bei welchem ebenfalls der Alkoholtest positiv verlief. Beim Unfall wurden mehrere Verkehrsschilder sowie eine Straßenlaterne beschädigt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und der Fahrer wurde protokolliert.

Im Laufe der vergangenen Nacht wurden der Polizei auch 35 Ruhestörungen gemeldet. In den meisten Fällen konnte die Angelegenheit vor Ort geklärt werden oder es konnte beim Eintreffen der Beamten kein Lärm mehr festgestellt werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)