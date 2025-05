Agentengeschichte: Simak Büchel las im Stefan-Andres-Gymnasium

SCHWEICH. Der Autor Simak Büchel las am 13./ 14. Mai im Stefan-Andres-Gymnasium in Schweich den begeisterten 5. Klassen aus seiner Roman-Trilogie „iKIDS“ den ersten Band „Projekt Mimesis. Die Insel der künstlichen Kinder“ vor.

Es ist die Geschichte eines elfjährigen Jungen, der plötzlich zum Agenten wird, um die Welt vor der Vernichtung durch künstliche Maschinen zu retten. Diese Welt in der Agentengeschichte ist keine Science-Fiction, sondern weitgehend Realität. Die Technik entwickelt sich so rasend schnell, dass sich auch die Schülerinnen und Schüler während der spannenden Lesung fragten, was passieren könnte, wenn die KI viel besser sein wird als der Mensch. Die „iKIDS“ liefern mögliche Antworten darauf. (Quelle: Stefan-Andres-Gymnasium Schweich)