„Lebensraum Schule“: Sommerfest des Stefan-Andres-Schulzentrums Schweich

SCHWEICH. „Das macht Bildungsfamilie aus – Lebensraum Schule auch am Nachmittag bei bestem Wetter und wo alle zusammen kommen“ – so beschrieb Sven Teuber, der gerade neu ins Amt eingeführte Bildungsminister von Rheinland-Pfalz das Sommerfest des Stefan-Andres-Schulzentrums, welches am vergangenen Freitag, 16.5.2025, Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Freunde und Ehemalige der Schule zusammenbrachte.

Bei strahlendem Sonnenschein boten viele Klassen unterschiedliche Stände an: für Groß und Klein gab es attraktive Mitmach-Aktionen, leckere Köstlichkeiten und vor allem viel Sound auf die Ohren: die Blässerklassen 5b und 6b zeigten, was Schülerinnen und Schüler im Stande sind, innerhalb von kurzer Zeit zu erlernen. Die Schulband, die Big Band S‘Cools und die Lehrerband Notendruck heizten dem Publikum mächtig ein und sorgten für tanzende, mitsingende Gäste.

Auch hatten die Besucher die Möglichkeit, bereits einen Vorgeschmack von dem in dieser Woche stattfindendem Musical „Peter Pan“ der Musicalinis des SAGS zu bekommen. Die Aufführungen am Mittwoch 21. Mai, und Donnerstag, 22. Mai, starten jeweils um 19. 00 Uhr im Bürgerzentrum Schweich. Dank geht an die Eltern der Schulelternbeiräte beider Schulen, die gemeinsam einen Kaffe- und Kuchenverkauf ermöglichten und natürlich ans TEAM Schulfest, welches bereits Wochen zuvor mit den Planungen dieses Events begonnen hat – ein Nachmittag, welcher welcher lebendige Schulgemeinschaft zeigte. (Quelle: Karin Jücker / Stefan-Andres-Schulzentrum Schweich)