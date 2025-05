Erfolgreiche Plattform: Firmenkontaktmesse der Hochschule Trier am Umwelt-Campus Birkenfeld

TRIER/BIRKENDELD. Zukunftsperspektiven zum Anfassen bot die Job- und Karrieremesse „Onboarding“ der Hochschule Trier, die am 15. Mai 2025 am Umwelt-Campus Birkenfeld stattfand. 30 Unternehmen und Institutionen aus der Region, dem gesamten Bundesgebiet sowie dem internationalen Raum nutzten die Gelegenheit, mit Studentinnen und Studenten sowie Absolventinnen und Absolventen aus den Bereichen Umweltplanung, Umwelttechnik, Umweltwirtschaft und Umweltrecht ins Gespräch zu kommen.

Angeboten wurden Praktika, Stellen für Werkstudentinnen und -studenten sowie Direkteinstiege, die gezielt auf die Studienprofile zugeschnitten waren.

Praxisnahe Orientierung für den Berufseinstieg

Neben dem Messebetrieb konnten die Besucherinnen und Besucher von kostenlosen Bewerbungsfotos, professionellen Lebenslaufchecks und individueller Beratung profitieren – praxisnahe Angebote, die Studentinnen und Sudenten bei der Karriereplanung konkret unterstützen.

Hochschule als Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft

Eröffnet wurde die Messe gemeinsam von Prof. Dr. Henrik te Heesen, Vizepräsident der Hochschule Trier und Dietmar Bier, Leiter des Career Service und des Gründungsbüros der Hochschule Trier.

„Ein professionelles Übergangsmanagement sowie der Wissens- und Technologietransfer in die Wirtschaft sind zentrale Elemente unseres praxisorientierten Hochschulprofils“, betonte Prof. te Heesen. Zugleich verwies er auf den zunehmenden Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte: „Gerade mit Blick auf den Fachkräftemangel ist es entscheidend, dass Unternehmen heute sichtbar, ansprechbar und nahbar auftreten – die Messe schafft hierfür den idealen Rahmen.“

Positive Resonanz von Unternehmen sowie Studentinnen und Studenten

Zahlreiche Unternehmen berichteten von offenen und interessierten Gesprächen. Auch die Studentinnen und Studenten lobten die niedrigschwellige Möglichkeit zum Austausch, die ihnen berufliche Orientierung und persönliche Einblicke in Unternehmen ermöglichte.

Weitere Informationen

Die Onboarding-Messe wird vom Career Service der Hochschule Trier organisiert und findet regelmäßig an beiden Standorten statt – im Frühjahr am Umwelt-Campus Birkenfeld, im Herbst am Hauptcampus Trier.

www.onboarding-trier.de

Kontakt: Hochschule Trier – Career Service Dietmar Bier, Tel. 0651/8103–598, E-Mail: [email protected] Lena Kortemeier, Tel: 0651/8103-496, E-Mail: [email protected]