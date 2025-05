Schwerer Raub im Ruwertal – Fall der Kripo Trier heute bei „Aktenzeichen XY“

TRIER/MAINZ. Ein schwerer Raubüberfall, der sich am 23. April gegen 21 Uhr in einem Supermarkt in Waldrach bei Trier ereignet hat, wird am heutigen Mittwochabend in der Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ im ZDF behandelt.

Die Kriminalpolizei Trier verspricht sich durch die Ausstrahlung neue und entscheidende Hinweise auf die Identität der beiden mutmaßlichen Täter, die für die Tat verantwortlich sein sollen.

Bewaffnete Täter bedrohten und fesselten Mitarbeiterinnen

Die Tat ereignete sich am 23. April kurz vor dem regulären Ladenschluss des Discounters im Landkreis Trier-Saarburg. Zwei bislang unbekannte Männer betraten den Supermarkt, bedrohten zwei anwesende Mitarbeiterinnen mit Schusswaffen und fesselten diese anschließend mit Kabelbindern.

Flucht mit Bargeld – Opfer erlitten Verletzungen und Schock Nachdem die Täter die beiden Frauen gefesselt hatten, entwendeten sie eine nicht unerhebliche Summe Bargeld aus dem Supermarkt. Anschließend gelang ihnen die Flucht. Die beiden Opfer konnten sich nach einiger Zeit selbst befreien und alarmierten umgehend die Polizei. Laut Angaben der Ermittler erlitten die beiden Frauen leichte körperliche Verletzungen sowie einen Schockzustand und mussten daraufhin ärztlich versorgt werden.

Die Staatsanwaltschaft Trier hat mittlerweile für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro ausgelobt.