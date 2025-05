Auf spannender Entdeckungstour: Mit der „Stadtrallye Neuerburg“ den Ort neu erleben

NEUERBURG. Neuerburg, ein historisches Kleinod im Felsenland Südeifel, lädt ab sofort zu einer interaktiven Entdeckungstour ein. Die Lauschtour „Stadtrallye Neuerburg“ führt via GPS-Schnitzeljagd auf eine spannende Reise durch die Stadt und ihre Geschichte – voller Rätsel, Überraschungen und faszinierender Einblicke.

Ob allein, mit Freunden oder der ganzen Familie: Diese Tour ist perfekt, um Neuerburg auf eine ungewöhnliche und unterhaltsame Weise kennenzulernen.

Audio-Guides sind eine praktische Sache. Ohne Infomaterial wälzen zu müssen, wird man bequem auf die interessantesten Dinge entlang des Weges aufmerksam gemacht, hört spannende Geschichten und Hinweise zu den jeweiligen Stationen – so auch mit den „Lauschtouren“. Die kostenlose „Lauschtour-App“ kann man sich einfach auf das Smartphone laden und sieht jederzeit, welche Hörwanderungen, Radtouren oder Stadtführungen in der Nähe verfügbar sind.

Das Felsenland Südeifel ist sozusagen die Heimat der Lauschtouren: Mit den Touren „Grüne Hölle Bollendorf“ und „Teufelsschlucht“ hat der gebürtige Bollendorfer Marco Neises praktisch den Startschuss für eine deutschlandweite Erfolgsgeschichte seiner Firma „Lauschtour“ in Mainz gegeben.

Nun geht die fünfte Lauschtour im Felsenland Südeifel an den Start, die „Stadtrallye Neuerburg“, die die Stadt Neuerburg gemeinsam mit der Felsenland Südeifel Tourismus GmbH realisiert hat.

Schon der Name drückt aus, dass diese Audiotour einem anderen Konzept folgt als die „klassischen“ Lauschtouren, die im Stil einer Reportage Einheimische und Sachkundige zu Wort kommen lassen. Stattdessen stehen hier die aktive Erkundung, Spiel und Wettbewerb im Vordergrund. Aufgaben, Rätsel und Hinweise motivieren, sich von Quizmarker zu Quizmarker durch die Stadt zu bewegen und Punkte zu sammeln – eine ideale Form gerade für Familien und Gruppen, die Spaß, Teamwork und eigenständiges Erkunden bevorzugen. Dabei wird die Information nicht vernachlässigt: In der Lauschtour erfährt man viel Wissenswertes über Neuerburg, seine Geschichte und seine Sehenswürdigkeiten. Für Hörgeschädigte bietet der Audioguide Texte zum Mitlesen.

Die Neuerburger Stadtrallye ist in zwei Versionen verfügbar: Die „kleine“ Variante (0,8 km, ca. 1 Stunde) mit 11 Stationen führt vom Marktplatz über den Beilsturm und die Kirche bis zur Burg. Die längere Tour (1,8 km, ca. 1 Stunde 45 Minuten) umfasst zusätzliche Stationen wie den Hexentanzplatz, den Stadtpark und das Eligiusviertel. Während der Tour begegnen die Teilnehmer Handwerkern und Hexen, besuchen Rittersäle, Kirchen und Türme – und erfahren unter anderem auch, warum die Neuerburger den Spitznamen „Zalotefrießer“ („Salatesser“) erhielten.

Start der Stadtrallye ist am Marktplatz, wo die große Infotafel steht. Die Lauschtour-App und die Rallye kann man bereits vorab zu Hause oder überall, wo WLAN verfügbar ist, aufs Smartphone herunterladen – und dann kann’s sofort losgehen!

„Mit der Lauschtour möchten wir den Besuchern eine lebendige Verbindung zur Geschichte und den Besonderheiten Neuerburgs bieten“, erklärt Anna Carina Krebs, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Südeifel. „Es ist eine tolle Möglichkeit, die Stadt aktiv zu erkunden und dabei spielerisch in die Vergangenheit einzutauchen.“ Krebs ergänzt: „Die Stadtrallye bietet sich auch für die Gruppen der Jugendburg Neuerburg und für die ansässigen Schulklassen an, die damit die Stadt eigenständig und in einem unterhaltsamen Wettbewerb kennenlernen können.“

In Kürze wird auch eine sechste Lauschtour verfügbar sein, die von der spannenden Geschichte Schloss Weilerbachs bei Bollendorf und der ehemaligen Eisenhütte erzählt, die 170 Jahre lang unmittelbar neben dem Schloss in Betrieb war.

Weitere Informationen zu allen Lauschtouren im Felsenland Südeifel gibt es online unter www.felsenland-suedeifel.de. Die Broschüre zu den Lauschtouren im Felsenland und der Flyer zur neuen Stadtrallye Neuerburg sind in der Tourist Information Bollendorf und im Tourist Infopunkt im Kiosk am Marktplatz sowie an weiteren Auslagestellen erhältlich.

(Quelle: Felsenland Südeifel)