Nach Raubüberfall auf Norma-Filiale in Waldrach: Belohnung ausgesetzt

TRIER/WALDRACH. Nach dem bewaffneten Raub auf eine Norma-Filiale in Waldrach am Abend des 23. April lobt die Staatsanwaltschaft Trier nun eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro aus.

Am Mittwochabend, 23. April, gegen 21 Uhr, überfielen zwei bewaffnete Männer eine Norma-Filiale in Waldrach.

Die Kriminalpolizei Trier bittet weiterhin um Hinweise und fragt:

- Wer kennt den Mann aus dem Video? Wer hat zwischen 20:30 und 21:15 Uhr in Waldrach - auch im weiteren Umfeld des Norma - Verdächtiges im Bezug zur Tat beobachtet?

- Wem ist möglicherweise die blauweiße Häkeltasche aufgefallen, die einer der Täter am Tatort entwendet hat? Insbesondere Kundinnen und Kunden, die sich kurz vor 21 Uhr noch für Einkäufe im Markt aufhielten, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise werden unter 0651 983-43390 an die Kriminalpolizei in Trier erbeten. Darüber hinaus wurde ein anonymes Hinweistelefon für Menschen eingerichtet, die ihre Identität bei der Mitteilung von Beobachtungen schützen möchten: +49 152 28 85 49 68.

Der Fall wird zudem am Mittwoch als Studiofall in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ vorgestellt.

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Täterermittlung führen, hat der Leitende Oberstaatsanwalt in Trier eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgesetzt.

Über die Zuerkennung und ggf. Verteilung der Belohnung an Berechtigte wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden.

Die Belohnung ist laut Polizei Trier ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamtinnen oder Beamte bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung von Straftaten gehört. Ebenfalls ausgeschlossen sind unmittelbar durch die Tat geschädigte Personen.