WALDRACH/TRIER. Es war ein Überfall, wie aus einem Krimi – doch der Schrecken war real: Am 23. April 2024überfielen zwei maskierte Männer kurz vor Ladenschluss einen Discounter in Waldrach (Kreis Trier-Saarburg). Jetzt rollt die Kriminalpolizei Trier den Fall erneut auf – und hofft am Mittwochabend (15. Mai 2025, 20:15 Uhr) bei „Aktenzeichen XY… ungelöst“ auf entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwei Täter mit Schusswaffen – Mitarbeiterinnen gefesselt

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die zwei Unbekannten wenige Minuten vor Geschäftsschluss den Supermarkt. Mit gezogenen Schusswaffen bedrohten sie zwei Mitarbeiterinnen, fesselten sie anschließend mit Kabelbindern und forderten die Herausgabe von Bargeld.

Mit einer größeren Geldsumme flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die beiden Opfer konnten sich selbst befreien und alarmierten die Polizei. Laut Angaben der Ermittler erlitten die Frauen leichtere Verletzungen und einen Schock, sie wurden medizinisch versorgt.

ZDF-Sendung soll neue Hinweise bringen

Die Ermittler setzen nun auf die Reichweite der ZDF-Fahndungssendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“, um die bislang unbekannten Täter zu identifizieren. Gezeigt werden darin der Tathergang, Täterbeschreibung und alle bisherigen Ermittlungsergebnisse.

Die Sendung läuft am Mittwoch, 15. Mai 2025, um 20:15 Uhr im ZDF.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Kriminalpolizei Trier bittet dringend um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen – insbesondere zu Personen, Fahrzeugen oder verdächtigen Beobachtungen am Tattag im Bereich Waldrach. Hinweise können anonym abgegeben werden.