Grüne Rheinland-Pfalz: „Keine Ausnahmesituation, die die Grenzkontrollen rechtfertigen“

MAINZ. Während die Bundesregierung härter gegen illegale Migration an den Außengrenzen vorgeht, wächst der Ärger in Rheinland-Pfalz. Carl-Bernhard von Heusinger, Parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen-Landtagsfraktion, kritisiert scharf die Auswirkungen der verschärften Grenzkontrollen – vor allem für die Menschen und die Wirtschaft in der Region.

„Es gibt keine Ausnahmesituation, die diese Kontrollen rechtfertigt“, so von Heusinger in Mainz.

„Die Polizisten, die an der Grenze stehen, fehlen etwa bei der Bahn.“

Kritik an Symbolpolitik – keine Schleuserroute bekannt

Die Grünen bezweifeln die Wirksamkeit der Maßnahmen. Laut von Heusinger sei keine Schleuserroute bekannt, die nach Rheinland-Pfalz führe. Die Grenzkontrollen seien unverhältnismäßig, belasteten den Alltag der Grenzpendler und lähmten den grenzüberschreitenden Handel.

Statt nationaler Abschottung fordert er ein gemeinsames europäisches Vorgehen – mit echten Lösungen, nicht Symbolpolitik.

(dpa)