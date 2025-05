Aggressiver Mann verletzt Frau mit Säugling

MAINZ. Ein 60 Jahre alter Mann hat zwei Frauen in der Mainzer Oberstadt beleidigt und getreten. Laut Polizei hielt sich der Mainzer auf einer Grünfläche in der Oberstadt auf, als die beiden Frauen mit einem Säugling an ihm vorbeispazierten.

Mainzer muss sich wegen Körperverletzung verantworten

Unvermittelt wurde der 60-Jährige aggressiv und fing an, die beiden Frauen zu beleidigen, wie die Polizei schilderte. Er sei auf die Frau mit dem Säugling zugegangen und habe ihr ohne ersichtlichen Grund gegen das Bein getreten, wodurch er sie verletzt habe. Zudem habe er damit gedroht, die beiden Frauen anzuspucken.

Die alarmierte Polizei traf den 60-Jährigen vor Ort an und begleitete ihn zu seiner Wohnung. Er muss sich nun wegen Körperverletzung und Beleidigung verantworten.