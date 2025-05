Betrunken gegen Straßenlaterne gedonnert: Suff-Fahrten in Luxemburg

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für den gestrigen Abend und die zurückliegende Nacht mehrere Alkoholfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum, bei denen es teilweise zu Unfällen gekommen ist.

Auf der A13 wurde der Polizei kurz nach 3.00 Uhr am 10.5.2025 ein Fahrzeug auf der Pannenspur gemeldet. Eine Polizeistreife begab sich demnach vor Ort und konnte dort den Fahrer hinter dem Steuer antreffen, der offensichtlich dem Alkohol zugesprochen hatte. Auf die Frage hin, ob er Alkohol konsumiert hätte, reagierte der Fahrer zunehmend aggressiv und verweigerte einen Alkoholtest. Auch die Beifahrerin wurde immer aufbrausender. Im Laufe der weiteren Amtshandlungen versuchte der Fahrer dann mehrmals, wieder in sein Fahrzeug einzusteigen und den Motor zu starten, weshalb er schlussendlich immobilisiert werden musste. Erst auf der Dienststelle beruhigte sich der Fahrer. Der Alkoholtest verlief positiv und dementsprechend wurde sein Führerschein eingezogen.

Etwas später kam es in Luxemburg-Limpertsberg in der Allée Scheffer zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Dabei war der Unfallfahrer auf einem Parkplatz über ein Abtrenngitter gefahren, dann gegen ein Fahrzeug und gegen eine Straßenlaterne geprallt, bevor er auf den Stufen einer Tramhaltestelle zum Stehen kam. Als die Beamten den Fahrer sowie den Beifahrer, die unverletzt blieben, kontrollieren wollten, verhielten diese sich äußerst unkooperativ und begannen, die Beamten zu beleidigen. Erst auf der Dienststelle konnte der Fahrer einem Alkoholtest unterzogen werden. Aufgrund des positiven Resultats wurde ihm ein provisorisches Fahrverbot zugestellt.

Auf der A6 wurde am Abend des 9.5.2025 ein Fahrer gemeldet, der in der Auffahrt Mamer gegen eine Leitplanke gefahren sei und nun mit recht unsicherer Fahrweise auf der Autobahn unterwegs sei. An der Wohnadresse des Fahrers konnte dieser angetroffen und einem Alkoholtest unterzogen werden. Sein Führerschein wurde aufgrund des positiven Resultats eingezogen.

Etwa zur gleichen Zeit wurde eine Polizeistreife auf ein Fahrzeug in der rue du Canal in Esch-Alzette aufmerksam, das kurz zuvor gegen ein anderes Fahrzeug gefahren und dann weitergefahren war. Anwesende Personen konnten den Fahrer jedoch stoppen. Er wurde anschließend einem Alkoholtest unterzogen und aufgrund des positiven Resultats wurde sein Führerschein eingezogen.

Im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle auf dem Boulevard J.-F. Kennedy in Bascharage wurden die Polizeibeamten auf einen Fahrer aufmerksam, der sein Fahrzeug in Schlangenlinien steuerte und auf Höhe der Kontrolle stark abbremste. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten das Fahrzeug stoppen und den Fahrer einem Alkoholtest unterziehen. Dieser verlief positiv und sein Führerschein wurde eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)