++ Region: Sonniges und trockenes Wetter erwartet – bis zu 26 Grad ++

Sonne und milde Temperaturen: Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich am Sonntag über schönes Frühlingswetter freuen.

OFFENBACH. Das sonnige und trockene Wetter geht auch in den kommenden Tagen in Rheinland-Pfalz und im Saarland weiter. Am Sonntag erwarten die Meteorologen viel Sonne und lockere Wolkenfelder.

Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 26 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Südost- bis Ostwind.

Auch der Start der neuen Woche beginnt sonnig. Am Montag gibt es im Tagesverlauf dann einen Mix aus Sonne und Quellwolken. Es bleibt erneut niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen 21 bis 24 Grad, in den Hochlagen der Mittelgebirge bleibt es etwas kühler.

Ähnlich sehen die Prognosen für Dienstag aus: Viel Sonne und trocken bei Maximalwerten bis 24 Grad. (Quelle: dpa)