Energie-Experten aus der Eifel: Mit Schmitz Haustechnik alternative Energien sinnvoll nutzen

HILLESHEIM-BOLSDORF. Steigende Energiepreise stellen für viele Haushalte in Deutschland eine große Belastung dar. Die Kosten für Strom und Heizen haben in den letzten Jahren stark zugenommen – und diese Entwicklung wird sich wahrscheinlich fortsetzen – Stichwort CO² Preis. Zugleich wächst das Bewusstsein für die Wichtigkeit von Umwelt- und Ressourcenschonung. Und es gibt Möglichkeiten, sich auf wirtschaftliche Weise unabhängiger von Energiekonzernen zu machen und zugleich die Umwelt zu schonen.

Schmitz Haustechnik, ein mehrfach ausgezeichneter Fachbetrieb aus Hillesheim-Bolsdorf mit über 45 Jahren Erfahrung, beschäftigt sich intensiv seit Firmengründung mit Möglichkeiten zur ökonomischen und ökologischen Nutzung von alternativen Energien. Die Energie-Experten aus der Eifel analysieren den Bedarf ihrer Kunden und setzen ihn in Form von praktikablen und leicht bedienbaren Lösungen um. Hierzu arbeitet ein über 50-köpfiges Spezialistenteam aus den Bereichen alternative Energien, Elektro, Sanitär, Heizung und Küchen bei Schmitz Haustechnik Hand-in-Hand.

Mit der Erfahrung von mehr als 500 installierten thermischen Solaranlagen, mehr als 2000 Wärmepumpen sowie über 1800 installierten Photovoltaik-Anlagen ist das Unternehmen in der Lage, seinen Kunden kompetente und passende Lösungen anzubieten. Schmitz Haustechnik plant und baut unter anderem Photovoltaik-Anlagen, Pellet-, Hackschnitzel- oder Geothermieanlagen, stromerzeugende Heizungsanlagen (BHKW / Brennstoffzelle) sowie Solarthermie-Anlagen für Wohn- und Geschäftsgebäude. Hierbei spielen Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz gleichermaßen eine wichtige Rolle.

Von dem Düsseldorfer Verlag ‘markt intern’ wurde Schmitz Haustechnik mehrfach als 1a-Fachhandwerker ausgezeichnet. Das 1a-Signet ist ein Wegweiser für qualitätsorientierte, anspruchsvolle Verbraucher, die ein Kauferlebnis mit einer persönlichen und freundlichen Ansprache suchen. 1a-Unternehmen tragen zur lokalen Wertschöpfung bei, bieten Arbeitsplätze, zahlen Gewerbesteuer und bilden Fachkräfte aus.

In diesem Mai bietet Schmitz Haustechnik Interessierten die Möglichkeit, sich bei zwei Info-Abenden am Firmensitz in der Waldstraße 5 in Hillesheim-Bolsdorf auf dem neuesten Stand der Technik über die Themen Photovoltaik und Heizungstechnik zu informieren und innovative Produkte vor Ort kennenzulernen.

Beim Info-Abend „Photovoltaik + Speicherung: maximale Unabhängigkeit“ am Dienstag, den 20.5.2025, 19.00 Uhr, erfahren die Teilnehmer alles Wissenswerte zum Thema Strom aus Sonnenlicht. Das Team von Schmitz Haustechnik informiert über verschiedene Technologien, Voraussetzungen an Dach und Gebäude, Einspeisevergütungen, gesetzliche Rahmenbedingungen und vieles mehr. Außerdem beleuchtet wird das Thema Eigenverbrauch und die Optimierungsmöglichkeiten mit unterschiedlichen Speicherlösungen. Auf Wunsch zeigen die Mitarbeiter auch gerne die neun Musteranlagen von Schmitz Haustechnik und ein Speichersystem in Funktion.

Einen Überblick über aktuelle Trends in der Heizungstechnik bietet der Info-Abend „Genial Heizen Heute: Ein Überblick“ am darauffolgenden Tag, 21.5.2025, ebenfalls um 19.00 Uhr. Bei der Veranstaltung werden Alternativen zu Öl und Gas aufgezeigt. Behandelt werden unter anderem die Themen Solarthermie, Wärmepumpe, Pelletsheizung und Kraft-Wärme-Kopplung/Brennstoffzelle. Auch bei diesem Info-Abend zeigt das Team gerne Anlagen in Funktion.

Wer also an umweltschonenden und wirtschaftlichen Lösungen in den Bereichen Energieversorgung und Heizen interessiert ist, sollte sich unbedingt hier anmelden: https://schmitz-haustechnik.de/info-seminare/.