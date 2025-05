Großeinsatz im Westerwald: Vermisstensuche nach 86-Jährigem erfolgreich

STEINEBACH a. d. WIED. Der Polizeiinspektion Hachenburg wurde am 9.5.2025 gegen 23.00 Uhr ein vermisster 86-jähriger Mann aus der Ortschaft Steinebach an der Wied gemeldet. Dieser war zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Stunden nicht gesehen worden.

Da aufgrund der Gesamtumstände eine Gefahr für den Vermissten anzunehmen war, wurde die Vermisstensuche umgehend unter Hinzuziehung zahlreicher Einsatzkräfte eingeleitet. Gegen 3.24 Uhr am heutigen Samstag konnte der Vermisste durch die Feuerwehr in einem Waldstück in der Gemarkung Steinebach a.d. Wied aufgefunden werden. Er war orientierungslos, befand sich jedoch insgesamt in guter körperlicher Verfassung.

Im Einsatz waren mehr als 120 Kräfte von Polizei, Polizeihubschrauberstaffel, Feuerwehren des Westerwaldkreises, Rettungshundestaffeln, dem Rettungsdienst und der Katastrophenschutzeinheit des Westerwaldkreises. Die Polizeiinspektion Hachenburg bedankt sich insbesondere bei den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern, die entscheidend zum glücklichen Verlauf der Einsatzmaßnahme beigetragen haben. (Quelle: Polizeidirektion Montabaur)