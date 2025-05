Bitburg: Glasfaserausbau in Stahl und Masholder startet – „In Lichtgeschwindigkeit surfen“

BITBURG. Am 6. Mai 2025 erfolgte der symbolische Spatenstich für den Glasfaserausbau in den Bitburger Stadtteilen Stahl und Masholder. Die GlasfaserPlus realisiert in diesem Rahmen für 943 Haushalte Glasfaseranschlüsse bis ins Haus.

GlasfaserPlus ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Telekom und IFM Investors. Das neue Netz überträgt Daten stabil und zuverlässig in Gigabitgeschwindigkeit und erlaubt Downloadgeschwindigkeiten von 1 Gbit/s. Alle bekannten Anwendungen können damit problemlos genutzt werden.

„Es ist eine gute Nachricht, dass der Glasfaserausbau nach der Innenstadt nun auch in den Stadtteilen Stahl und Masholder startet. Wir als Stadt begrüßen und unterstützen es, wenn wir so die digitale Infrastruktur für die Zukunft schaffen“, sagte Bürgermeister Joachim Kandels anlässlich des Spatenstiches.

„Die GlasfaserPlus knüpft ihre Ausbauzusage nicht an das Erreichen von Vermarktungsquoten“, so Thomas Strauch, Regiomanager bei der Telekom. „Die Kunden müssen selbst aktiv werden und ihren Glasfaseranschluss buchen. Dies ist beispielsweise direkt online bei der Telekom, im T-Shop oder im Fachhandel möglich.“

„In Lichtgeschwindigkeit surfen, stabil streamen oder per Video kommunizieren ist schon lange kein Luxus mehr, sondern für mehr und mehr Menschen Basis ihres täglichen Lebens. Mit dem Ausbau des Glasfasernetzes treiben wir darum konsequent die Verbreitung einer Versorgungsstruktur voran, die auch den ländlichen Raum an der Digitalisierung teilhaben lässt“, so Harald Weber, Relationship Management bei GlasfaserPlus.

Kostenloser Anschluss der Immobilie während der Ausbauphase

Die GlasfaserPlus schließt eine Immobilie während der Ausbauphase kostenfrei an, wenn Kundinnen oder Kunden einen Glasfaser-Tarif bei einem Telekommunikationsanbieter abschließen. In diesem Fall bedarf es lediglich einer Genehmigung, den Anschluss herstellen zu dürfen, weil die Arbeiten dafür auf Privatgrund geschehen. Die Beauftragung funktioniert folgendermaßen: Kunden/Kundinnen buchen bei einem Telekommunikationsanbieter einen Glasfaser-Tarif. Der wiederum nimmt Kontakt mit der GlasfaserPlus auf und kümmert sich um die Genehmigung und die Details. Bei einer Buchung nach der Ausbauphase werden in der Regel Kosten für den Hausanschluss erhoben, bei der Telekom betragen diese z.B. einmalig 799,95 Euro.

Mehr Informationen zur Verfügbarkeit der Anschlüsse und zu den Tarifen der Telekom:

Telekom Shop, Trierer Str. 36, 54634 Bitburg

Media Parts GmbH, Hauptstr. 29, 54634 Bitburg

www.telekom.de/glasfaser

Kundenservice Privatkunden 0800 2266 100 (kostenfrei)

Kundenservice Geschäftskunden 0800 3306709 (kostenfrei) (Quelle: Stadt Bitburg)