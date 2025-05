RLP: PKW kippt bei Crash mit geparktem Auto – Fahrer von Feuerwehr befreit

ANDERNACH. Am Freitag, den 10.5.2025, ereignete sich in der St.-Thomaser-Hohl in Andernach ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein 80-Jähriger mit seinem PKW aus bislang ungeklärter Ursache auf einen parkenden PKW auf.

Durch den Aufprall kippte der unfallverursachende PKW auf die linke Seite. Der parkende PKW wurde auf einen weiteren davor parkenden PKW geschoben. Der Fahrzeugführer musste durch die Feuerwehr aus dem PKW befreit werden. Hierzu schnitt die Feuerwehr das Dach des Fahrzeugs auf. Der 80-Jährige erlitt einen Armbruch und kam mittels Rettungswagen in ein nahes gelegenes Krankenhaus.

Der PKW des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei bezifferte den Gesamtschaden auf etwa 10.000 Euro. Die Straße musste für die Dauer der Rettungsarbeiten und Verkehrsunfallaufnahme für ca. 40 Minuten voll gesperrt werden. (Quellen: Polizeidirektion Koblenz, dpa)