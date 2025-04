RLP: Brisanter Fund – Umschlag mit Giftstoff lag seit 2015 in Lagerraum

Ein brisanter Fund sorgt in der Pfalz für Aufregung. Die Verwaltung weiß mittlerweile mehr über den Hintergrund.

FRANKENTHAL. Der Fund eines Umschlags mit dem Giftstoff Cyanid in einem Verwaltungsgebäude in Frankenthal hat vor wenigen Tagen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und für Verunsicherung in der Bevölkerung gesorgt. Nach einer Untersuchung teilte die Stadtverwaltung mit: Der Umschlag sei bereits 2015 im Rahmen einer Sicherungsmaßnahme von Verwaltung und Polizei im Lagerraum verwahrt worden.

«Seither befand sich das Cyanid in einem verschlossenen Behältnis innerhalb eines mehrfach gesicherten Lagerraums, zu dem nur ein stark eingeschränkter Mitarbeiterkreis Zugang hatte», teilte die pfälzische Kommune mit. Es habe zu keinem Zeitpunkt eine Gesundheitsgefahr für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder die Bevölkerung bestanden. Eine vollständige Überprüfung aller Lagerbestände habe ergeben, dass keine weiteren Gefahrstoffe vorhanden seien. Die Umstände der Einlagerung vor zehn Jahren sollen aufgearbeitet werden. (Quelle. dpa)