++ Messer in den Rücken gerammt: Mann in Cochem festgenommen ++

COCHEM. Ein 26-Jähriger soll am Samstagabend in Cochem einem anderen Mann von hinten ein Messer in den Rücken gestoßen haben. Der 43 Jahre alte Verletzte wählte selbst den Notruf und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Einem Polizeisprecher zufolge war die Stichwunde nicht lebensgefährlich. Polizisten nahmen den Verdächtigen demnach um kurz vor Mitternacht widerstandslos fest. Zum Verletzungsgrad des 43-Jährigen machte die Polizei keine näheren Angaben.

Der 26 Jahre alte Obdachlose soll sich laut der Mitteilung zuvor zu einer Gruppe gesellt haben, die teilweise aus ebenfalls obdachlosen Menschen bestand. Seine Anwesenheit sei aber nicht gewünscht gewesen. Der Mann entfernte sich demnach erst, soll dann aber unvermittelt das Messer gezückt und den 43-Jährigen angegriffen haben.

Der mutmaßliche Täter wurde zunächst vergeblich gesucht und erst gefunden, nachdem Notrufe über einen bewaffneten Menschen eingegangen waren. Er hatte jedoch weder die Tatwaffe noch andere gefährliche Gegenstände bei sich. Der Mann soll nun einem Richter vorgeführt werden. (Quelle: dpa)