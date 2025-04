Bitburg: KiTa Mötsch erhält eine Verschattungsanlage – Lichtlaterne sinnvoll nutzen

BITBURG. Die Dachausbildung der Kindertagesstätte Mötsch ist im Firstbereich des Daches mit einer Lichtlaterne ausgestattet, um natürliches Sonnenlicht in das Gebäudeinnere zu lassen. Dies ist gerade in den dunkleren Jahreszeiten wichtig. Leider erwärmt sich das Gebäude in den Sommermonaten aufgrund der zunehmenden Sonneneinstrahlung und Hitze als Folge des Klimawandels hierdurch besonders stark.

Um die Lichtlaterne weiterhin in allen Jahreszeiten sinnvoll nutzen zu können, wird diese künftig über eine außenliegende Dachmarquise beschattet, die mit einer wetterbedingten Steuerung ausgestattet ist. Somit kann in den dunklen Jahreszeiten die Sonneneinstrahlung genutzt und in der Sommerzeit vor übermäßiger Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Die Verwaltung hat kürzlich den entsprechenden Auftrag an das mindestbietende Unternehmen vergeben. Die Kosten belaufen sich auf knapp 42.700 Euro, die komplett mit aus Finanzmitteln des Kommunalen Investitionsprogrammes Klimaschutz und Innovation (KIPKI) Rheinland-Pfalz finanziert werden können. Zur Umsetzung dieser und zahlreicher anderweitiger Maßnahmen und Teilprojekte erhält die Stadt Bitburg laut Bescheid zweckgebundene Finanzmittel in Höhe von 458.786,53 Euro aus dem KIPKI-Programm des Landes Rheinland-Pfalz. (Quelle: Stadt Bitburg)