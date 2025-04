Wohnung vollständig zerstört: Brand in Mehrfamilienhaus im Saarland

NEUNKIRCHEN. Am gestrigen Samstag ereignete sich um 2.21 Uhr ein Brandgeschehen in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt Neunkirchen. Eine Wohnung im Erdgeschoss stand dabei in Vollbrand.

Das Brandgeschehen konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und im weiteren Verlauf vollständig gelöscht werden.

Alle Bewohner des Anwesens konnten im Rahmen der Einsatzmaßnahmen gerettet werden. Es kam zu keinen Personenschäden. Durch den Brand wurde die betreffende Wohnung vollständig zerstört und es entstand ein hoher Sachschaden.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. (Quelle: Polizeiinspektion Neunkirchen)