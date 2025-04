RLP: Balkon stürzt ab – Männer fallen drei Meter in die Tiefe – Krankenhaus

Auf einem Balkon verrichten zwei Männer Arbeiten am Haus. Doch dann bricht der Anbau plötzlich aus seinen Verankerungen.

EDENKOBEN. Ein Balkon hat sich in Edenkoben (Landkreis Südliche Weinstraße) aus seinen Verankerungen gelöst und zwei Männer sind mit ihm in die Tiefe gestürzt. Bei dem Fall aus etwa drei Metern Höhe zogen sich die beiden am Samstag mittelschwere Verletzungen zu, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Balkon war laut einer Mitteilung erst frisch installiert worden. Die 59 und 46 Jahre alten Männer verrichteten demnach gerade private Arbeiten an dem Haus, als der Balkon abstürzte. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Ihre Verletzungen waren nicht lebensgefährlich. Dem Sprecher zufolge laufen nun die Ermittlungen. (Quelle: dpa)