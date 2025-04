Update: Feuerwehr löscht Gebäudebrand in Trier-Mitte/Gartenfeld

TRIER. Einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Trier-Mitte/Gartenfeld hat die Trierer Feuerwehr in den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags gelöscht. Gegen 3.45 Uhr ging in der Integrierten Leitstelle Trier der Notruf wegen eines Brandes in der Güterstraße ein.

Vor Ort ging die Feuerwehr sofort nach Eintreffen mit drei Angriffstrupps unter Atemschutz gegen das Feuer in einer Wohnung des Gebäudes vor. Ursache des Brandes war mutmaßlich ein großer Akku, den die Einsatzkräfte löschten und anschließend kühlten.

Verletzt wurde niemand, eine ersteintreffende Streifenwagenbesatzung der Polizei hatte mit Rettungsdienstmitarbeitern der Feuerwehr 16 Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses in Sicherheit gebracht. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar, die Höhe des Sachschadens ist unklar.

Während der Löscharbeiten war die Güterstraße für den Verkehr gesperrt. Im Einsatz waren rund 60 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehren Olewig und Stadtmitte sowie die Freiwillige Feuerwehr Irsch zum Betrieb des Einsatzleitwagens 2 und die Polizeiinspektion Trier. (Quelle: Stadt Trier)