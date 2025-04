Brand in Mehrfamilienhaus: Großer Feuerwehreinsatz in Trier-Gartenfeld

TRIER. In der zurückliegenden Nacht kam es in Trier-Gartenfeld um 3.40 Uhr zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Grund war ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Güterstraße. Dort war es zu einem Brandereignis in einer Wohnung gekommen.

Wie Christoph Reuter von der Feuerwehr Trier gegenüber lokalo.de erklärte, war bei Eintreffen der Einsatzkräfte zunächst noch unklar, ob sich Menschen in der Wohnung befanden. Wie sich herausstellte, waren jedoch bereits alle Bewohner von der Polizei und den Rettungsdienst evakuiert worden.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stießen mit drei Trupps in das Gebäude vor, davon zwei in die Brandwohnung. Es gelang zeitnah, das Feuer zu löschen. Mutmaßliche Brandursache sei ein großer Akku, der in der Wohnung geladen wurde, so Reuter. Um was für einen Akku es sich genau handele, sei derzeit unklar. Die betroffene Wohnung ist unbewohnbar.

Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Von den 19 in den Gebäude gemeldeten Personen waren 16 vor Ort und wurden vom Notarzt in Augenschein genommen.

An dem rund anderthalbstündigen Einsatz waren ca. 55 Einsatzkräfte beteiligt. Im Einsatz befanden sich ein Löschzug der Berufsfeuerwehr Trier Wache 1 und ein Löschzug der Berufsfeuerwehr Trier Wache 2, die Freiwilligee Feuerwehren Stadtmitte, Olewig und Irsch, ein Notarzt sowie zwei Rettungwagen der Berufsfeuerwehr Trier.