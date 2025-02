WITTLICH/TRIER. Zwischen dem 17.2. und 20.2.2025 konnten die Schülerinnen und Schüler der Mathe- und Physik-Leistungskurse der MSS 13 schon Hochschulluft schnuppern und ein vielfältiges Programm am Peter-Wust-Gymnasium Wittlich und an der Hochschule Trier erleben.

An den ersten beiden Tagen besuchte uns das Hochschulteam von Prof. Scherer und Prof. Dräger, um theoretische Versuche und praktische Experimente mit Robotern zu machen. Es wurden unter anderem Simulationen vorgenommen, um herauszufinden, unter welchen Bedingungen ein Elektrofahrzeug besonders energiesparend fährt, es wurden mathematische Grundlagen vertieft und die Schülerinnen und Schüler konnten Experimente mit Fahrzeugen machen.

Die folgenden zwei Tage verbrachten die Kurse an der Hochschule Trier, dort nahmen sie Fahrsimulationen vor und erlebten interessante Experimente im physikalischen und technischen Bereich. An diesen vier Tagen waren viele Dozenten sowie Studentinnen und Studenten im Einsatz, um den Schülerinnen und Schüler Einblicke in verschiedene Bereiche zu gewähren. Die Schulgemeinschaft des Peter-Wust-Gymnasiums bedankt sich herzlich bei den Lehrkräften der Schule und bei den Dozenten der Hochschule, die diesen tollen Workshop für die Schülerinnen und Schüler möglich gemacht haben. (Quelle: Eva Leuther / Peter-Wust-Gymnasium Wittlich)