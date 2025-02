Briefwahl – So viele Menschen haben in Rheinland-Pfalz ihre Stimme bereits abgegeben

Wahlbeteiligung lag 2021 bei 77 Prozent

BAD EMS.

Der Anteil der Briefwähler hatte 2021 in Rheinland-Pfalz den Rekordwert von fast 61 Prozent erreicht. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 77 Prozent. Wenn sie diesmal genauso hoch ist, hätte am Ende gut jeder zweite Gebrauch von der Briefwahl gemacht, rechnete Hürter vor.

Der Landeswahlleiter rief alle Wahlberechtigten auf, die noch nicht per Brief gewählt haben, am Sonntag ihre Stimme in den Wahllokalen abzugeben. Landesweit gibt es rund 5.500. Sie sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet.