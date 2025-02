Wutanfall im Gym! 49-Jähriger rastet im Fitnessstudio völlig aus

KOBLENZ. Diese Trainingseinheit wird er wohl nicht so schnell vergessen! Ein 49-jähriger Mann sorgte am Mittwochabend, 19. Februar, in einem Fitnessstudio in der Clemensstraße für einen echten Eklat. Anstatt sich an Gewichte und Geräte zu halten, drehte er komplett durch!

Geräte durch den Raum geschoben

Laut Betreiber begann der Mann plötzlich, Trainingsutensilien wild durch das Studio zu werfen. Doch damit nicht genug: Ein Trainingsgerät wurde von ihm so heftig genutzt, dass er es quer durch den Raum schob! Die Mitarbeiter versuchten, ihn zu beruhigen – doch das brachte ihn erst recht in Rage.

Polizei muss eingreifen

Als er trotz mehrerer Aufforderungen nicht aufhörte, wurde die Polizei gerufen. Doch anstatt Einsicht zu zeigen, legte der 49-Jährige erst richtig los! Er verweigerte den Platzverweis und redete sich gegenüber den Einsatzkräften weiter in Rage. Die Beamten sahen schließlich keine andere Möglichkeit: Sie nahmen den Mann in Gewahrsam und brachten ihn zur Dienststelle.

Anzeige wegen Ordnungswidrigkeit

Der Fitness-Randalierer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, weil er sich weigerte, den Platzverweis zu befolgen. Was ihn zu diesem Ausraster trieb, bleibt unklar – aber eines steht fest: Dieser Vorfall wird in dem Gym wohl noch lange Gesprächsthema bleiben!