Aufatmen an der Mosel: B419 zwischen Temmels und Oberbillig ab Montag wieder befahrbar

OBERBILLIG/TEMMELS/WELLEN. Aufatmen für Pendler und Anwohner: Nach nur drei Wochen Bauzeit wird die Vollsperrung der B419 zwischen Temmels und Oberbillig am Montag, 9. Dezember, aufgehoben.

Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Trier mitteilt, werden die abschließenden Arbeiten an der 3,5 Kilometer langen Strecke im Laufe des Tages abgeschlossen, sodass der Verkehr gegen Nachmittag oder Abend wieder rollen kann – schneller als ursprünglich geplant.

Die Sanierungsarbeiten, die am 18. November begonnen hatten, umfassten eine Erneuerung der schadhaften Asphaltdeckschicht. Diese war zuletzt durch gefährliche Schlaglöcher und eine unruhige Fahrbahn aufgefallen, was die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt hatte. Zusätzlich wurde der Kreuzungsbereich Brückenstraße in Oberbillig instand gesetzt, der ebenfalls von Schäden betroffen war.

Der LBM betont, dass es sich bei der Maßnahme um eine temporäre Lösung handelt, um die Strecke sicher zu machen. Eine umfassende Sanierung ist bereits in Planung, jedoch wird es noch einige Zeit dauern, bis diese umgesetzt werden kann.