Luxemburg: Nach verheerendem Brand in Esch-Alzette – Frau verstirbt im Krankenhaus

ESCH/ALZETTE. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, brach in den frühen Morgenstunden des 27. November in einem Wohnhaus in der Rue Victor Hugo in Esch-Alzette ein Brand aus.

Gegen 5 Uhr alarmierte ein Notruf die Polizei, die gemeinsam mit Rettungskräften schnell am Einsatzort eintraf. Die Feuerwehr konnte die Flammen eindämmen und angrenzende Gebäude evakuieren, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten.

Eine Frau, die in dem betroffenen Haus lebte, erlitt jedoch schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Trotz intensiver medizinischer Betreuung erlag sie am heutigen Donnerstag ihren Verletzungen.

Die Police Grand-Ducale hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genaue Brandursache zu klären. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde zudem eine Autopsie angeordnet, um die genauen Todesumstände zu untersuchen.

Die Gemeinde Esch-Alzette zeigt sich tief betroffen von diesem tragischen Ereignis.