Vollsperrung der Hafenstraße: Geänderte Busumleitung in Trier-Pfalzel

TRIER. Ab Montag, 9. Dezember 2024, bis einschließlich Montag, 31. März 2025, fahren die Busse der Linie 87 wegen der Vollsperrung der Hafenstraße eine geänderte Umleitungsstrecke.

In Richtung Schweich/Quint fahren die Busse der Linie 87 bis zur Haltestelle Mäusheckerweg ihre normale Route und werden dann durch die kleine Unterführung, Am Bahndamm, Pfalzeler Straße, Steinbrückstraße, Mäusheckerweg und Ehranger Straße umgeleitet.

In Richtung Innenstadt fahren die Busse der Linie 87 die gewohnte Route bis zur Haltestelle Agrobstraße und werden dann über Ehranger Straße, Mäusheckerweg, große Unterführung, Steinbrückstraße, Pfalzeler Straße und Am Bahndamm umgeleitet. Während des oben genannten Zeitraums können die Haltestellen Rothildisstraße, Eltzstraße, Hafenstraße und Ehranger Straße nicht von der Linie 87 angefahren werden.

Die Abfahrten der Linie 87 um 5.15 Uhr, 5.45 Uhr, 6.15 Uhr und 6.45 Uhr ab Hauptbahnhof binden das Industriegebiet im Trierer Hafen an, und fahren ab der Steinbrückstraße über Eltzstraße, B53, Hafenstraße, Am Moselkai, Schiffstraße, B53 und Mäusheckerweg zurück auf die gewohnte Route in Richtung Quint/Schweich. (Quelle: SWT)