Luxemburg: Festnahme nach Messerangriff in Mehrfamilienhaus

RÜMELINGEN. Am Abend des 4.10.2024 wurde der Polizei eine Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in der Rue des Martyrs in Rümelingen gemeldet, bei dem eine Person mit einem Messer verletzt worden sei. An Ort und Stelle konnten die Polizeibeamten auf Kampfspuren sowie mehrere Personen treffen, die sich stritten.

Wie sich herausstellte war es zuvor zu einem Streit gekommen, bei dem ersten Informationen nach eine Person eine andere mit einem Messer an der Hand verletzt hatte. Zudem wurde ebenfalls eine weitere Person mit einem Messer verletzt. Die Verletzten wurden seitens der in Zwischenzeit eingetroffenen zweiten Polizeistreife notversorgt und anschließend durch die Rettungskräfte ins Krankenhaus transportiert.

Alle Beteiligten wurden mit zur Dienststelle genommen und dort einer Kontrolle unterzogen. Ein Messer sowie zwei Schlagringe wurden ebenfalls beschlagnahmt und der Initiator des ersten Messerangriffs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen. Die Spurensicherung der Polizei war ebenfalls vor Ort und weitere Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)