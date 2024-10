++ Luxemburg: Eder Almeida C. wird vermisst ++

DIEKIRCH. Der 37-jährige Eder Almeida Carolina wird seit dem 30.9.2024, gegen 2.00 Uhr, vermisst. Er wurde zuletzt in Diekirch gesehen.

Zuletzt trug er schwarze Kleidung und hatte kurz rasiertes Haar. Er trägt eventuell eine Brille und einen Dreitagebart. Der Vermisste ist rund 1,85 Meter gross und von stämmiger Statur. Er könnte sich im Raum Echternach/Berdorf aufhalten.

Hinweise zum Vermissten sowie zu dessen Aufenthaltsort sollen bitte der Polizeidienststelle Diekirch/Vianden per Telefon unter der Nummer (+352) 244 80 1000 oder per E-Mail an [email protected] weitergeleitet werden. (Police Grand-Ducale)