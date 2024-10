Fahrerflucht in Graach: LKW mit Sattelauflieger beschädigt zwei geparkte Autos

BERNKASTEL-WITTLICH. Am 30.9.2024, im Zeitraum von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr, befuhr ein LKW mit weißem Sattelauflieger die Straße „In der Olk“ in Graach aus Richtung Zeltingen-Rachtig. Bei einem versuchten Abbiegevorgang in einen dortigen Wirtschaftsweg beschädigte das o.g. Gespann einen in der Olk geparkten PKW.

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten wird vermutet, dass der LKW den Wirtschaftsweg nicht befuhr, sondern seine Fahrt in Richtung der „Hauptstraße“ in Graach fortsetzte. Im Laufe des Nachmittags meldete sich eine weitere Fahrzeughalterin aus der Hauptstraße, welche ebenfalls eine erhebliche Beschädigung an ihrem PKW festgestellt hatte. Aufgrund dort gesicherter Lackspuren erhärtete sich der Verdacht hinsichtlich des o.g. LKW mit weißem Sattelauflieger. Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe im Hinblick auf Hinweise zu dem flüchtigen LKW (Tel. 06531/95270). (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)