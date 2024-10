++ Region: Tagsüber Wolken und Regen – kühle und neblige Nächte ++

OFFENBACH. Am Rande eines Nordseetiefs wird milde und feuchte Luft nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland geführt. Dies teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Am heutigen Dienstag wird das Wetter wechselnd bewölkt, besonders anfangs treten einzelne schwache Schauer oder vereinzelt etwas Regen auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 17 Grad. Es weht ein mäßiger Wind aus Südwest, in Hochlagen mit einzelnen starken bis stürmischen Böen. In der Nacht zum Mittwoch ist der Himmel wechselnd bewölkt, nur vereinzelt kommt es noch zu Schauern. Im Laufe der Nacht zeigt sich örtlich Nebel bei Tiefstwerten zwischen 9 und 6 Grad, in Hochlagen bis 4 Grad.

Der Mittwoch präsentiert sich wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern oder etwas Regen sowie längeren trockenen Phasen. Die Höchsttemperaturen betragen 12 bis 16 Grad. Es weht ein schwacher Wind, anfangs aus unterschiedlichen Richtungen. Nachts wird es wechselnd bis stark bewölkt. Nur noch vereinzelt kommt es zu leichtem Regen oder Sprühregen. Es tritt eine Abkühlung auf 9 bis 7 Grad, in der Eifel bis 5 Grad ein.

Für den Donnerstag sagen die Experten wolkiges oder stark bewölktes Wetter und vereinzelt etwas Regen voraus. Es erwärmt sich auf 11 bis 14 Grad, in Hochlagen um 10 Grad bei schwachem bis mäßigem Wind aus Nordost. In der Nacht zum Freitag wechselnd bis gering bewölkt und niederschlagsfrei. Örtlich bildet sich Nebel. Tiefstwerte zwischen 6 und 4 Grad, in Hochlagen der Eifel um 1 Grad. (Quelle: DWD)