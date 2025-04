Trier: Neuer Bauabschnitt in der Eisenbahnstraße – kurzfristige Sperrungen

TRIER. Die Bauarbeiten zur Erneuerung der Eisenbahnstraße in Trier-Euren kommen voran und wechseln ab Montag, 7. April, in den zweiten Bauabschnitt. Das Baufeld verlagert sich dann auf die Seite mit den geraden Hausnummern.

Die grundsätzliche Verkehrsregelung bleibt bestehen: Die Eisenbahnstraße ist weiterhin einspurig befahrbar als Einbahnstraße in Richtung Luxemburger Straße.

Im zweiten Bauabschnitt gelten außerdem folgende Änderungen:

– Die Kreuzung Eisenbahnstraße / Hontheimstraße ist gesperrt. Die Hontheimstraße wird somit zur Sackgasse und Anliegerstraße, die je nach Bauphase über In den Särken oder Im Spilles erreichbar ist.

– Die Straße Vor Plein kann in beide Richtungen befahren werden, die Einbahnstraßenregelung wird aufgehoben.

– In den ersten drei Tagen, also vom 7. bis 9. April, ist zusätzlich die Kreuzung Eisenbahnstraße / In den Särken gesperrt. Während dieser Zeit ist die Zufahrt zu In den Särken über Im Spilles möglich, allerdings nur für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen. Es wird während des zweiten Bauabschnitts noch weitere kurzfristige Sperrungen der Straße In den Särken geben.

– Ab dem 10. April ist die Straße Im Spilles an der Ecke zur Eisenbahn- und Eurener Straße gesperrt. Im Spilles wird somit ebenfalls zur Sackgasse, eine Wendemöglichkeit besteht nicht.

Unmittelbare Anwohnerinnen und Anwohner des neuen Baufelds in der Eisenbahnstraße werden gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb der Baustelle in ausgewiesenen Parkflächen abzustellen. Der zweite Bauabschnitt dauert voraussichtlich bis Ende September. (Quelle: Stadt Trier)