35 Jahre Kebap Haus Trier: Ein Original feiert Jubiläum – mit neuem Angebot und Döner-Aktion

TRIER. Wer in Trier lebt – einmal einen langen Abend am Wochenende erlebt hat – kennt es: das Kebap Haus am Hauptmarkt. Seit stolzen 35 Jahre ist der liebevoll genannte „Hauptmarkt-Döner“ ein fester Bestandteil der Trierer Innenstadt – und für manche sogar ein heimlicher Retter in der Nacht.

Seit 1990 versorgt Inhaber Habip Celik hungrige Altstadtflanierer, Stammgäste und neugierige Besucher mit türkischen Dönerspezialitäten – ehrlich, bodenständig und mit einer Prise echter Gastfreundschaft. Was als kleiner Imbiss begann, ist heute ein fester Bestandteil des Trierer Stadtbilds – fast schon Kult.

Feiern mit Geschmack: Jubiläumsaktion vom 6. bis 8. April

Wer das Kebap Haus kennt, weiß: Hier gibt’s Qualität – ganz ohne großes Tamtam. Und genau so wird auch das Jubiläum gefeiert: stillvoll, herzlich und mit einem besonderen Angebot.

Vom 06. bis einschließlich 08. April 2025 gibt es den neuen Steak-Döner aus originalem Kalbscheibenspieß für nur 1,99 € – (pro Person).

Mit dem Steak-Döner geht das Kebap Haus bewusst einen Schritt weiter. Bislang standen Kalbhackfleisch- und Hähnchenspieße auf der Karte – jetzt kommt der feine Kalbscheibenspieß dazu. Mehr Geschmack, mehr Qualität – und ein echtes Dankeschön an die Kundinnen und Kunden.

Vielfalt auf der Karte – und bald noch mehr

Natürlich gibt es im Kebap Haus weit mehr als Döner. Wer will, bekommt auch eine knusprige Pizza, einen Burger oder hausgemachte Falafel nach ägyptischem Familienrezept. Und die Speisekarte entwickelt sich weiter: Ab dem 15. April wird diese durch neue vegetarische und vegane Gerichte ergänzt.

„Spenden statt schenken“ – Gutes tun, ganz selbstverständlich

Was viele Gäste nicht wissen: Im Kebap Haus steckt nicht nur kulinarisches, sondern auch menschliches Herzblut. Seit dem verheerenden Erdbeben in der Türkei im Februar 2023 hat das gesamte Team eine beeindruckende Entscheidung getroffen: Sie spenden ihr gesamtes Trinkgeld – dauerhaft.

Unter dem Leitsatz „Spenden statt schenken“ steht eine Box auf der Theke. Was dort gesammelt wird, geht direkt an Menschen in Not. Oft ganz persönlich und ohne große Organisationen. Einmal konnte so sogar ein Brunnen in Somalia gebaut werden. Zuletzt gingen über 3.000 € an den Trierer Verein Nestwärme e.V..

Habip Celik und sein Team helfen, wo Hilfe gebraucht wird – unabhängig von Herkunft oder Religion. Unbürokratisch, ehrlich, von Mensch zu Mensch. Und das passt irgendwie perfekt zum Geist des Ladens: leise, aber mit Wirkung.

Ein kleines Stück Trier – mit großem Herzen

Ob Stammgast, Tourist oder Spätabend-Retter – fast jeder Trierer kennt das Kebap Haus. Viele verbindet eine Geschichte mit dem Ort: ein erster Döner nach dem Feiern, ein vertrautes Gesicht hinter der Theke, ein freundliches Wort zwischendurch.

Zum 35-jährigen Jubiläum lädt das Team nun alle herzlich ein – auf einen Döner zum Sonderpreis, ein freundliches Lächeln oder einfach, um mal wieder vorbeizuschauen!