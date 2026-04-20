Wittlich und Hetzerath: Polizei stoppt Drogenfahrten am Wochenende

WITTLICH/HETZERATH. Beamte der Polizeiinspektion Wittlich stoppten am Wochenende zwei Drogenfahrten in Wittlich und Hetzerath.

Am 19.4.2026, gegen 18.26 Uhr, kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 36-jährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als dieser die Gerberstraße in Wittlich befuhr. Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 36-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe wurde entnommen.

Am 20.4.2026, gegen 0.20 Uhr, kontrollierten die Beamten einen 42-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus der VG Schweich, als dieser in der Hauptstraße in Hetzerath unterwegs war. Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 42-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe wurde entnommen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)