Luxemburg: Zahlreiche Fahrten unter Alkohol und Betäubungsmitteln

LUXEMBURG. Am heutigen Montag meldet die Police Grand-Ducale zahlreiche Fahrten unter Alkohol und Betäubungsmitteln sowie Diebstähle aus Fahrzeugen.

Am frühen Morgen des 19.4.2026 wurde ein Verkehrsunfall in der Rue du Sanatorium in Vianden gemeldet. Eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug, das gegen einen Laternenmast verunfallt war, sowie den Fahrer vor Ort antreffen. Der Alkoholtest sowie der Drogentest vor Ort verliefen positiv. Der Führerschein wurde eingezogen.

Am Abend desselben Tages wurde ein Auffahrunfall mit zwei Fahrzeugen auf der N15 in Wiltz gemeldet. Ersten Informationen zufolge fuhren beide Fahrzeuge von Büderscheid in Richtung Schuman, als das erste Fahrzeug abbremste und das zweite auffuhr. Bei dem Fahrer des zweiten Fahrzeugs verlief der Alkoholtest positiv. Ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt. Die Fahrerin des ersten Fahrzeugs wurde zwecks Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Unfallprotokoll wurde erstellt.

Gegen 23.00 Uhr, auch am 19.4., wurde ein Fahrzeug auf der A7 gemeldet, das in starken Schlangenlinien fahren würde. Eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug kurze Zeit später stoppen. Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

Bei der Kontrolle eines Fahrzeugs am 19.4.2026, gegen 23.00 Uhr, auf dem Parkplatz Deich in Ettelbrück nahmen die Beamten Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahr. Der Drogentest vor Ort beim Fahrer verlief positiv. Des Weiteren wurden erhebliche Mängel an den Fahrzeugreifen festgestellt. Protokoll wurde erstellt.

In der Nacht zum 20.4., kurz vor Mitternacht, wurde der Polizei gemeldet, dass ein Fahrzeug in Höhe der Place des Sacrifiés 1940-1945 in Esch-Alzette ein stationiertes Fahrzeug gestreift hätte und weitergefahren wäre. Eine Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen kurze Zeit später antreffen. Der Alkoholtest verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet.

So zum Beispiel am Morgen des 19.4. in ein Fahrzeug in der Allée Pierre de Mansfeld in Luxembourg-Clausen, bei dem ersten Informationen nach ein Fenster eingeschlagen wurde und ein Computer entwendet wurde.

Ein weiterer Diebstahl wurde am Nachmittag des 19.4. in ein Fahrzeug in der Rue de Kiem in Moutfort gemeldet, bei dem ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter ins Innere gelangten und u.a. eine Sonnenbrille entwendeten.

In allen Fällen laufen die Ermittlungen. (Quelle: Police Grand-Ducale)