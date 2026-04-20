PKW an A3 in Vollbrand — Insassen retten sich — kilometerlanger Stau

HEILIGENROTH. Am gestrigen Sonntag erhielt die Polizeiautobahnstation Montabaur gegen 20.27 Uhr die Mitteilung über einen brennenden PKW an der A3 in Fahrtrichtung Köln bei Kilometer 90,150. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der PKW in Vollbrand.

Die Insassen konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Die alarmierten Feuerwehren aus Nentershausen und Ruppach-Goldhausen hatten den Brand schnell unter Kontrolle und das Fahrzeug gelöscht. Ein technischer Defekt dürfte für den Brandausbruch ursächlich gewesen sein. Nach etwa einer Stunde konnte der Verkehr wieder ungehindert an der Einsatzstelle vorbeigeleitet werden und die Fahrbahnsperrungen wurden sukzessive aufgehoben. Es bildete sich zeitweise ein Rückstau von etwa drei Kilometern Länge. (Quelle: Verkehrsdirektion Koblenz)