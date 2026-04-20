Schriftliche Abiturprüfungen starten an 19 G8-Gymnasien in Rheinland-Pfalz

Das Abitur nach bereits acht Jahren wird auch im neuen Schuljahr in Rheinland-Pfalz möglich sein: an weiterhin 19 Gymnasien.

MAINZ. Für mehr als 1.100 Schülerinnen und Schüler der G8-Gymnasien starten die schriftlichen Abiturprüfungen in Rheinland-Pfalz. Das Abitur nach bereits acht Jahren wird derzeit an 19 Schulen im Land angeboten.

Auch im kommenden Schuljahr soll es nach den Plänen des Bildungsministeriums 19 G8-Gymnasien in Rheinland-Pfalz geben. Neben den G8-Jahrgängen beginnen die Abiklausuren am Montag auch für die Kollegs und Abendgymnasien sowie beruflichen Gymnasien. Die ersten schriftlichen Abiturprüfungen der etwa 13.000 Schülerinnen und Schüler, die auf ein G9-Gymnasium oder eine integrierte Gesamtschule (IGS) gehen, hatten bereits im Januar begonnen. (Quelle: dpa)